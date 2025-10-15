Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei in der Straßenbahn

Gera (ots)

Gera. Am 14.10.2025 gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine Schlägerei in der Straßenbahn der Linie 3. Wenige Minuten später konnte die betreffende Tram an der Haltestelle "Hinter der Mauer" durch die Beamten geprüft werden. Zwei Männer (deutsch, 17 und 38 Jahre) waren demnach derart in Streit geraten, dass sie anfingen sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen. Beide wurden dabei jeweils leicht verletzt. Den Grund des Streits erfuhr die Polizei zunächst nicht. Dazu wird nun in einem Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung geforscht werden. (DL)

