Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen am PKW

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zwischen dem 13.10.2025 und dem 14.10.2025 zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen an einem im Stadtbachring in Zeulenroda abgeparkten PKW und übergoss das Fahrzeug mit orangener Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den angerichteten Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Greiz unter 03661 621-0 zur Bezugsnummer 0267366/2025 zu melden. (BF)

