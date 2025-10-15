PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen am PKW

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zwischen dem 13.10.2025 und dem 14.10.2025 zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen an einem im Stadtbachring in Zeulenroda abgeparkten PKW und übergoss das Fahrzeug mit orangener Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den angerichteten Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Greiz unter 03661 621-0 zur Bezugsnummer 0267366/2025 zu melden. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:59

    LPI-G: 65-Jähriger versucht Polizist zu schlagen

    Gera (ots) - Gera. Ein 65-jähriger Deutscher sorgte am 14.10.2025 gegen 15:20 Uhr für Unruhe im Krankenhaus in der Straße des Friedens. Der stark alkoholisierte Mann war nicht behandlungsbedürftig, wollte aber auch den Wartebereich der Notaufnahme nicht verlassen. Polizeibeamte, die wegen einer anderen Einsatzmaßnahme zufällig zugegen waren, forderten den Herrn schließlich auf der Ansage des Klinikpersonals ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:57

    LPI-G: Schlägerei in der Straßenbahn

    Gera (ots) - Gera. Am 14.10.2025 gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine Schlägerei in der Straßenbahn der Linie 3. Wenige Minuten später konnte die betreffende Tram an der Haltestelle "Hinter der Mauer" durch die Beamten geprüft werden. Zwei Männer (deutsch, 17 und 38 Jahre) waren demnach derart in Streit geraten, dass sie anfingen sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen. Beide wurden dabei ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:56

    LPI-G: Dreister Zigarettendiebstahl zur Mittagszeit

    Altenburg (ots) - Nobitz. Ein unbekannter Mann nahm sich am 14.10.2025 gegen 12:50 Uhr einen Stoffbeutel aus der Auslage im Kassenbereich eines Supermarktes in der Altenburger Straße, bepackte diesen mit jeder Menge Zigarettenschachteln unterschiedlicher Marken und rannte aus dem Laden. Dort wartete bereits ein silberfarbener Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren