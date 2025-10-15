PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise nach Sexualdelikten - Tatverdächtiger in Haft

Gera (ots)

Gera. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt derzeit im Zusammenhang mit mehreren Sexualdelikten, die sich in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet von Gera ereignet haben. Ein Tatverdächtiger konnte zwischenzeitlich festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei nun um Hinweise möglicher weiterer Geschädigter oder Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben können.

   Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:
   -   ca. 30 Jahre alt
   -   ca. 175 cm groß, schlank
   -   dunkle Haare
   -   dunkler Hauttyp

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details zu den Taten oder dem Tatablauf bekannt gegeben werden. Die Polizei betont, dass durch den Tatverdächtigen keine akute Gefahr für die Bevölkerung besteht.

Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 oder per Mail kpi-kdd.lpig@polizei.thueringen.de zu melden.

Die Polizei dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet darum, keine Spekulationen oder unbestätigten Informationen zu verbreiten. (Bezugsnummer: 0175833/2024)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

