Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Supermarkt und Übernachtung bei der Polizei

Greiz (ots)

Greiz. Am 14.10.2025 gegen 20:55 Uhr ging ein 25-jähriger Deutscher in einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße, entnahm dort eine Cola und Backwaren im Wert von etwa zehn Euro und ging zur Kasse. Dort hielt er sein Mobiltelefon zum Bezahlen an das Lesegerät und ging sodann Richtung Ausgang. Es erfolgte aber keine Abbuchung, da das Mobiltelefon nicht einmal eingeschalten war. Der Mann konnte gestellt werden und die eintreffende Polizei erhob die Identität des Ladendiebs. Der gleiche junge Mann sollte die Greizer Kollegen an dem Abend aber noch drei weitere Male beschäftigen, da er betrunken auf der Straße herumschrie und letztendlich in der Reichenbacher Straße mitten auf der Fahrbahn lag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in den Gewahrsamsräumen der Polizei. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell