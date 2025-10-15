PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Supermarkt und Übernachtung bei der Polizei

Greiz (ots)

Greiz. Am 14.10.2025 gegen 20:55 Uhr ging ein 25-jähriger Deutscher in einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße, entnahm dort eine Cola und Backwaren im Wert von etwa zehn Euro und ging zur Kasse. Dort hielt er sein Mobiltelefon zum Bezahlen an das Lesegerät und ging sodann Richtung Ausgang. Es erfolgte aber keine Abbuchung, da das Mobiltelefon nicht einmal eingeschalten war. Der Mann konnte gestellt werden und die eintreffende Polizei erhob die Identität des Ladendiebs. Der gleiche junge Mann sollte die Greizer Kollegen an dem Abend aber noch drei weitere Male beschäftigen, da er betrunken auf der Straße herumschrie und letztendlich in der Reichenbacher Straße mitten auf der Fahrbahn lag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in den Gewahrsamsräumen der Polizei. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 12:02

    LPI-G: Wohnung in Brand geraten

    Greiz (ots) - Greiz. Am 14.10.2025 gegen 09:10 Uhr wurde bekannt, dass es in einem Haus in der Kermannstraße brennen soll. Die Feuerwehr Greiz konnte den Brand im Erdgeschoss des Hauses löschen und Schlimmeres verhindern. Bei der Brandortbegehung ergaben sich erste Hinweise, dass das Feuer durch den Elektroherd ausgelöst wurde. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden im ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:00

    LPI-G: Reifen zerstochen am PKW

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zwischen dem 13.10.2025 und dem 14.10.2025 zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen an einem im Stadtbachring in Zeulenroda abgeparkten PKW und übergoss das Fahrzeug mit orangener Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den angerichteten Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Greiz unter 03661 ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:59

    LPI-G: 65-Jähriger versucht Polizist zu schlagen

    Gera (ots) - Gera. Ein 65-jähriger Deutscher sorgte am 14.10.2025 gegen 15:20 Uhr für Unruhe im Krankenhaus in der Straße des Friedens. Der stark alkoholisierte Mann war nicht behandlungsbedürftig, wollte aber auch den Wartebereich der Notaufnahme nicht verlassen. Polizeibeamte, die wegen einer anderen Einsatzmaßnahme zufällig zugegen waren, forderten den Herrn schließlich auf der Ansage des Klinikpersonals ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren