Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wertstofftonne niedergebrannt

Gera (ots)

Gera. Die zentrale Rettungsleitstelle informierte am 15.10.2025 um 21:41 Uhr die Polizei über eine brennende Mülltonne in der Kastanienstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der 1000-Liter-Container für Wertstoffe war jedoch zerstört. Hinweise auf die Brandursache bzw. einen Verursacher gibt es aktuell nicht. Die Polizei Gera ermittelt zu einer möglichen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich zum Bezugszeichen 0269053/2025 telefonisch unter 0365 829-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

