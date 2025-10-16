PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erst zusammen getrunken, dann geschlagen

Gera (ots)

Gera. Die Polizei wurde am frühen Morgen des 16.10.2025 kurz nach 04:00 Uhr wegen einer Körperverletzung zu einer Tankstelle in die Vogtlandstraße gerufen. Eine Gruppe von neun Jugendlichen und jungen Erwachsenen (15 bis 23 Jahre, alle deutsch) hatte hier zunächst gemeinsam Alkohol getrunken. Dann sei es zu einem Streit zwischen einem 22-Jährigen und einer 15-Jährigen gekommen, der darin gipfelte, dass er ihr eine Ohrfeige verpasste. Ein 19-Jähriger ergriff Partei für die Jugendliche und wurde daraufhin ebenfalls von dem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Er erlitt eine blutige Nase. Die hinzugeeilten Polizeibeamten nahmen die Personalien aller Beteiligten auf, erhoben den Sachverhalt und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Schläger ein. Die Gruppe wurde sodann mit einem Platzverweis nach Hause geschickt und zerstreute sich schließlich. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

