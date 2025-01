Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Langfinger nach Duftdiebstahl vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem sich zwei Langfinger am frühen Mittwochabend (22.01., 18.05 Uhr) in einer Parfümerie am Berliner Platz mit neuen Düften ausstatten wollten, konnten sie vorläufig festgenommen werden.

Die beiden 18- und 36-jährigen algerischen Staatsbürger wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich jeweils Parfüms einsteckten und das Geschäft verlassen wollten. Noch am Geschäft wurden sie aufgehalten und anschließend die Polizei verständigt. Da beide Ladendiebe keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nahmen die eingesetzten Beamten die Männer vorläufig fest.

Am Donnerstag (23.01.) verkündete ein Richter am Amtsgericht Bielefeld für den 36-Jährigen die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Strafverfahren. Der 18-jährige Tatverdächtige kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld zunächst wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell