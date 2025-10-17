PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Gera (ots)

Gera. Am 16.10.2025 gegen 08:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in der Seydelstraße. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde außerdem bekannt, dass der Fahrer zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der 51-Jährige wurde zu einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 07:45

    LPI-G: Sachbeschädigung an Tennisclub

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 17.10.2025 gegen 20:45 Uhr wurde der Sichtschutz an einem Zaun eines Tennisclubs in der Zwickauer Straße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesteckt. Aufgrund der Flammen wurden circa 40 Quadratmeter des Zaunes beschädigt, wodurch nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:44

    LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Gera (ots) - Gera. Am 16.10.2025 wurden im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:45 Uhr sowohl in der Breitscheidstraße als auch in der Tivolistraße Brände durch einen bislang unbekannten Täter gelegt. Gegen 22:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in der Tivolistraße ein Altkleidercontainer in Brand gesteckt, indem nach bisherigen Erkenntnissen pyrotechnische Gegenstände in den Container geworfen wurden. Daraufhin fing der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:42

    LPI-G: Einbruch in Wohnung

    Gera (ots) - Gera. Am 16.10.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr unbefugten Zugang zu einer Wohnung eines 55-Jährigen in der Herderstraße. Die unbekannten Täter durchwühlten die persönlichen Gegenstände und entwendeten unter anderem Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag. Anschließend verließen die Täter die Wohnung unerkannt und flüchteten. An der Wohnungstür entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren