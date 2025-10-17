Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Gera (ots)

Gera. Am 16.10.2025 gegen 08:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in der Seydelstraße. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde außerdem bekannt, dass der Fahrer zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der 51-Jährige wurde zu einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

