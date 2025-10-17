PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Tennisclub

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 17.10.2025 gegen 20:45 Uhr wurde der Sichtschutz an einem Zaun eines Tennisclubs in der Zwickauer Straße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesteckt. Aufgrund der Flammen wurden circa 40 Quadratmeter des Zaunes beschädigt, wodurch nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0270169/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

