PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Greiz (ots)

Niederpöllnitz. In der Zeit von Donnerstag den 16.10.2025 13:15 Uhr bis Samstag den 18.10.2025 18:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei gelangten die unbekannten Täter durch gewaltsames Eindringen in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Wohnräume. Die Hausinhaber befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der genaue Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0271731/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 08:11

    LPI-G: Dreister Diebstahl in Gera - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Gera (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025 kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Fröbelstraße in Gera zu einem Diebstahl. Die körperlich stark eingeschränkte 81-Jähige Geschädigte befand sich mit ihrem Rollator auf dem besagten Parkplatz auf dem Weg nach Hause, als ihr plötzlich eine unbekannte weibliche Person entgegentrat. Die unbekannte Täterin entnahm das Portmonee der Geschädigten aus dem ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:46

    LPI-G: Fahren unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

    Gera (ots) - Gera. Am 16.10.2025 gegen 08:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in der Seydelstraße. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde außerdem bekannt, dass der Fahrer zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der 51-Jährige wurde zu einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein nahegelgenes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren