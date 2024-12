Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB48/Koblenz - Transporter verliert Ladung über mehrere hundert Meter

Koblenz - BAB48 (ots)

Am 16.12.2024 gegen 10:15 Uhr befuhr ein Pritschenwagen die Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Trier. Auf Höhe des Autobahnkreuz Koblenz Nord verlor der Pritschenwagen auf mehreren Hundert Metern Schotter und Kaltasphalt, welcher sich auf beiden Fahrstreifen der Bundesautobahn verteilte. Nachdem der Fahrer den Verlust seiner Ladung bemerkte, hielt dieser auf dem Seitenstreifen an, sicherte seine restliche Ladung und fuhr weiter, ohne sich um die Verschmutzung bzw. den entstanden Schaden zu kümmern. Die Verschmutzung musste aufwendig beseitigt und die Richtungsfahrbahn Trier über eine Stunde voll gesperrt werden. Der Pritschenwagen war weiß und hatte ein Neuwieder Kennzeichen (NR). In Höhe der Fahrertür war ein grünes Firmenlogo oder eine sonstige Aufschrift angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, insbesondere zum vollständigen Kennzeichen, oder dem Fahrer geben kann, meldet sich bitte bei der zuständigen Autobahnpolizeistation Montabaur(02602-93270).

