POL-F: 250804 - 0793 Frankfurt-Sachsenhausen: Versuchter Totschlag - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Freitag (1. August 2025) auf Samstag (2. August 2025) kam es in Sachsenhausen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich die beiden 17- und 18-jährigen Geschädigten gegen 00:55 Uhr zunächst mit weiteren Begleitern in einer Bar in der Kleinen Rittergasse. Im Rahmen des Aufenthaltes kam es zu einer verbalen Streitigkeit mit einer weiteren Personengruppe. In der Folge verlagerten sich die Streitigkeiten nach draußen in die Frankensteiner Straße und entwickelte sich zu einer Handgreiflichkeit. Der 17-Jährige Geschädigte ist hierbei von einer unbekannten Person aus der anderen Personengruppe heraus mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Dadurch ging er zu Boden, wo eine weitere unbekannte Person aus dieser Gruppe gegen seinen Kopf getreten habe. Der 18-Jährige sei ebenfalls im Rahmen dieser Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden. Danach flüchtete die Tätergruppe in unbekannte Richtung.

Die beiden Geschädigten wurden beide schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht, der 17-Jährige musste in der Nacht notoperiert werden.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

UT1:

Männlich, circa 30-35 Jahre alt, circa 185cm groß, etwas dickliche, aber sportliche Statur, orientalisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze runde Mütze, schwarzer 7-Tage Bart, trug eine schwarze Jacke und eine weiß-schwarze Hose, hatte ein Messer dabei

UT2:

Männlich, circa 25-27 Jahre alt, orientalisches Erscheinungsbild, mittellange schwarze, glatte Haare mit kurzen Seiten, schwarzer Kinnbart und Bart auf der Oberlippe, trug eine lange Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

