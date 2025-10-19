Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 18.10.2025 beobachteten Polizeibeamte einen polnischen Staatsbürger, der versuchte, mit einer Metallstange das Schloss eines Fahrrads aufzubrechen. Gegen 20:00 Uhr fiel der 31-Jährige Tatverdächtige den zivilen Einsatzkräften in der Bahnhofstraße auf, als er sich auffällig an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Dabei nutzte er für seine Tat eine zuvor herausgerissene Metallstange einer Hinweistafel. Beim Versuch, das Schloss gewaltsam zu öffnen, wurde er von den Beamten angesprochen und von der Tat abgehalten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt. <TF>

