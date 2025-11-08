Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vollbrand einer Gartenhütte

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde ein Brand auf dem Gelände der Gartenfreunde Mannheim-Sandhofen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf zwei weitere Gartenhütten über. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte den Brand mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bislang unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevieres Mannheim-Sandhofen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell