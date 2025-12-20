Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Bäckerei in Bigge.
Olsberg (ots)
Am 20.l2.2025 zwischen 04:10 Uhr und 04:12 Uhr drangen vermutlich mehrere Täter in der Hauptstraße in Olsberg-Bigge in eine Filiale einer Bäckerei ein. Dabei wurde eine Tür aufgehebelt. Die Täter erbeuteten nach ersten Ermittlungen Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02961-90203311 (Polizeiwache Brilon) zu melden. <ck>
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell