HZA-BI: Bielefelder Zoll zieht illegale E-Zigaretten aus dem Verkehr/Schmuggelversuch auf der A2 beendet

Insgesamt 2.780 Stück unversteuerten Einweg-E-Zigaretten (Vapes) mit einer Gesamtfüllmenge von rund 50 Litern Liquid, stellte der Bielefelder Zoll am Sonntag, den 02.11.2025, bei Verkehrskontrollen auf der Bundesautobahn 2 sicher. Zudem waren die aufgefundenen Vapes aufgrund der Größen der befüllten Liquidtanks von je 18 Millilitern im Bundesgebiet nicht verkehrsfähig und daher verboten. Das in Deutschland maximal erlaubte Füllvolumen bei Einwegprodukten beträgt 2 Milliliter.

Bei der Kontrolle eines Autos mit niederländischem Kennzeichen durch die Kontrolleinheit Verkehrswege auf dem Parkplatz Obergassel, gab der 36-jährige Fahrer an, aus den Niederlanden kommend, auf dem Weg nach Hamburg zu sein. Die im Fahrzeug mitgeführten Waren seien für einen Freund bestimmt.

Insgesamt befanden sich 28 Kartons mit den unversteuerten sowie illegalen Vapes auf der Rücksitzbank und im Kofferraum.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die geschmuggelten Einweg-E-Zigaretten wurden beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover, Dienstsitz Bielefeld, übernommen.

Zusatzinformation Tabakwaren:

Tabakwaren im Sinne des Tabaksteuergesetzes dürfen in Deutschland nur verkauft werden, wenn sie hier (im Steuergebiet der Bundesrepublik Deutschland) ordnungsgemäß versteuert worden sind. Mit Änderung des Tabaksteuergesetzes werden seit dem 01. Juli 2022 auch Substitute für Tabakwaren versteuert. Die Steuer gilt pro Milliliter und wird per Steuerbanderole ausgewiesen. Die Abverkaufs-Frist von Altbeständen ohne Tabaksteuer endete zum 12. Februar 2023. Substitute für Tabakwaren sind Erzeugnisse, die zum Konsum eines mittels eines Geräts erzeugten Aerosols oder Dampfes geeignet sind. Hierunter fallen beispielsweise die in E-Zigaretten genutzten Liquids.

