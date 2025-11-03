PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Handtaschenraub in der Achernpassage, Polizei sucht Zeugen

Achern (ots)

Am Samtagmittag sollen zwei bislang unbekannte Männer einer 82 Jahre alten Frau im Bereich eines Schuhhauses in der Hauptstraße deren Handtasche entrissen haben. Die Seniorin fiel hierdurch zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei den mutmaßlichen Räubern soll es sich um zwei Jugendliche gehandelt haben, die sich nach der sich gegen 12:30 Uhr zugetragenen Tat zu Fuß in Richtung Ratskellerstraße entfernt haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach Verdächtigen verlief negativ. Zu den beiden Unbekannten liegen folgende Beschreibung vor: Beide etwa 170 Zentimeter groß und hellhäutig. Der eine soll eine olivgrüne Mütze mit einem roten blitzähnlichen Aufdruck, einen hellgrauen Hoodie mit Kapuze und mit dunklem Reißverschluss getragen haben sowie eine helle Jeans und dunkle Schuhe. Der andere soll mit einer dunklen Mütze mit hellen Aufdrucken, einem ärmellosen, dunklen Hoodie mit Kapuze sowie einem gräulichen/dunklen Pullover sowie einer gräuliche Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:11

    POL-OG: Gernsbach - Widerstand geleistet

    Gernsbach (ots) - Nachdem ein Mann in den frühen Samstagmorgenstunden vor einer Gaststätte mit einem vermeintlichen Messer hantiert haben soll, kam es in der Folge zu einem Polizeieinsatz, der in Widerstandshandlungen und dem Gewahrsam des 36-Jährigen mündete. Gegen 1 Uhr soll der Mittdreißiger vor einer Gaststätte in der Igelbachstraße mit einem Messer hantiert und sich entfernt haben. Durch alarmierte Streifen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:04

    POL-OG: Bühlertal, B500 - Busfahrer geschlagen

    Bühlertal (ots) - Am Sonntagvormittag soll es auf der Schwarzwaldhochstraße im Bereich der Hirschbachstraße zu einem Angriff auf einen Busfahrer gekommen sein. Ein 21-jähriger Fahrgast soll den Busfahrer kurz nach 10 Uhr aus bisher unbekannten Gründen während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Busfahrer trug hierdurch eine leichte Verletzung davon. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:58

    POL-OG: Rastatt - Gegen Brücke geprallt und geflüchtet

    Rastatt (ots) - Am Sonntagnachmittag hat der Fahrer eines KIA die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in der Carl-Schurz-Straße gegen das Geländer der Hindenburgbrücke geprallt. Ein 54-jähriger steht im Verdacht, den Unfall kurz nach 15:30 Uhr unter Alkoholeinwirkung verursacht zu haben. Er soll sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zu Hause konnte er jedoch angetroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren