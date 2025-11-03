Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Handtaschenraub in der Achernpassage, Polizei sucht Zeugen

Achern (ots)

Am Samtagmittag sollen zwei bislang unbekannte Männer einer 82 Jahre alten Frau im Bereich eines Schuhhauses in der Hauptstraße deren Handtasche entrissen haben. Die Seniorin fiel hierdurch zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei den mutmaßlichen Räubern soll es sich um zwei Jugendliche gehandelt haben, die sich nach der sich gegen 12:30 Uhr zugetragenen Tat zu Fuß in Richtung Ratskellerstraße entfernt haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach Verdächtigen verlief negativ. Zu den beiden Unbekannten liegen folgende Beschreibung vor: Beide etwa 170 Zentimeter groß und hellhäutig. Der eine soll eine olivgrüne Mütze mit einem roten blitzähnlichen Aufdruck, einen hellgrauen Hoodie mit Kapuze und mit dunklem Reißverschluss getragen haben sowie eine helle Jeans und dunkle Schuhe. Der andere soll mit einer dunklen Mütze mit hellen Aufdrucken, einem ärmellosen, dunklen Hoodie mit Kapuze sowie einem gräulichen/dunklen Pullover sowie einer gräuliche Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

