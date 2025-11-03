POL-OG: Bühlertal, B500 - Busfahrer geschlagen
Bühlertal (ots)
Am Sonntagvormittag soll es auf der Schwarzwaldhochstraße im Bereich der Hirschbachstraße zu einem Angriff auf einen Busfahrer gekommen sein. Ein 21-jähriger Fahrgast soll den Busfahrer kurz nach 10 Uhr aus bisher unbekannten Gründen während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Busfahrer trug hierdurch eine leichte Verletzung davon. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.
/ti
