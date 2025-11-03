PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gegen Brücke geprallt und geflüchtet

Rastatt (ots)

Am Sonntagnachmittag hat der Fahrer eines KIA die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in der Carl-Schurz-Straße gegen das Geländer der Hindenburgbrücke geprallt. Ein 54-jähriger steht im Verdacht, den Unfall kurz nach 15:30 Uhr unter Alkoholeinwirkung verursacht zu haben. Er soll sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zu Hause konnte er jedoch angetroffen werden. Zur Feststellung seines Alkoholisierungsgrades wurde beim 54-Jährigen eine Blutprobe erhoben; der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an der Brücke dürfte im Bereich mehrere Tausend Euro liegen. Der Mittfünfziger muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

