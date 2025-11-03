Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Offenburg (ots)

Zwischen Samstagsmorgen und Sonntagabend soll es im Gerhart-Hauptmann-Weg zu einem Einbruch gekommen sein. Bislang unbekannte Einbrecher sollen sich mutmaßlich über eine Mauer in einen Garten begeben und sich von dort gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt verschafft haben Der Diebstahlschaden beträgt zum aktuellen Zeitpunkt 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst in Offenburg zu melden.

