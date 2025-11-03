PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Offenburg (ots)

Zwischen Samstagsmorgen und Sonntagabend soll es im Gerhart-Hauptmann-Weg zu einem Einbruch gekommen sein. Bislang unbekannte Einbrecher sollen sich mutmaßlich über eine Mauer in einen Garten begeben und sich von dort gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt verschafft haben Der Diebstahlschaden beträgt zum aktuellen Zeitpunkt 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst in Offenburg zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:23

    POL-OG: Iffezheim - Zeugen nach Brand gesucht

    Iffezheim (ots) - Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Hauptstraße haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Am späten Samstagabend gegen 22:40 Uhr wurden eine starke Rauchentwicklung aus der ehemaligen Gaststätte gemeldet, woraufhin Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in den Einsatz kamen. Wie sich im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:21

    POL-OG: Baden-Baden - Verglasung an Bushaltestelle beschädigt, Hinweise erbeten

    Baden-Baden (ots) - Mehrere bislang unbekannte Jugendliche sollen am Samstagabend die Verglasung einer Bushaltestelle am Augustaplatz beschädigt und so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 20:15 Uhr eine Jugendgruppe, wie diese mit Motorradhelmen eine Scheibe zu Bruch brachten und sich anschließend in Richtung ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:07

    POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Zeugen nach Einbruch gesucht

    Baden-Baden, Ebersteinburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Battertweg zu einem Einbruch in ein dortiges Wohnhaus. Durch das Einschlagen eines Fensters sollen sich die Täter Zugang zum ersten Obergeschoss verschafft haben. Das Schlafzimmer im Gebäude wurde stark durchwühlt, ebenso aber auch anderen Räume. Die Ermittlungen zum Diebstahl- und dem angerichteten Sachschaden halten an. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren