Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Zeugen nach Einbruch gesucht

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Battertweg zu einem Einbruch in ein dortiges Wohnhaus. Durch das Einschlagen eines Fensters sollen sich die Täter Zugang zum ersten Obergeschoss verschafft haben. Das Schlafzimmer im Gebäude wurde stark durchwühlt, ebenso aber auch anderen Räume. Die Ermittlungen zum Diebstahl- und dem angerichteten Sachschaden halten an. Zur Spurensicherung wurde Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich direkt beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden: 07221 680-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell