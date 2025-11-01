Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zigarettenautomat gesprengt

Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Kurz vor Mitternacht an Halloween haben bislang unbekannte Täter im Rheinauer Ring in Rastatt einen Zigarettenautomat gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Zigarettenautomat gänzlich zerstört und der Inhalt auf der Straße verteilt. Der Schaden am Automaten wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen hierzu haben die Beamten des Kriminalkommissariats in Rastatt aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst mit Sitz in Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 212820 zu melden. /AFK

