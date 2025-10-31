Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Diebstahl und Vermisstenmeldung aufgeklärt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Rastatt (ots)

Im Rahmen der Sicherheitskooperation zwischen Bundespolizei und Landespolizei wurde am Dienstagmorgen bei einer gemeinsamen Kooperationsstreife mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen im Grenzgebiet durchgeführt wurden. Am Bahnhof Baden-Baden konnte ein Jugendlicher aufgrund eines Diebstahls am Vortag wiedererkannt und einer Kontrolle zugeführt werden. Der 16-Jährige soll am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Geschäft in der Bahnhofstraße eine Dose Energydrink entwendet haben. Überdies konnte bei ihm weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und einem Bekleidungsgeschäft in der Schlossgalerie zugeordnet werden. Es handelte sich hierbei um eine Jacke. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige aus einem Jugendheim als vermisst gemeldet war. Er wurde anschließend dem zuständigen Sachbearbeiter des Polizeireviers Baden-Baden übergeben, der die weiteren Maßnahmen veranlasste.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell