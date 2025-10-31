Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rettungsaktion einer Katze - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lahr (ots)

Am Donnerstagabend wurde durch eine Anwohnerin der Kaiserstraße gemeldet, dass im ersten Stockwerk eines dortigen Mehrfamilienhauses eine Katze in einem gekippten Fenster hängen würde. Schnell herbeieilende Beamte des Polizeireviers Lahr konnte gegen 17:45 Uhr tatsächlich das hilflose Tier vorfinden, das außerhalb der Wohnung mit dem Hinterfuß im gekippten Fenster festhing und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Mithilfe von Einsatzkräften der Feuerwehr wurde die Wohnung betreten und die Polizisten konnten den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage befreien. Im Anschluss wurde die Katzenbesitzerin telefonisch erreicht und über die Rettung informiert.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell