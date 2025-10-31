Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kind aus Fahrzeug befreit - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Achern (ots)

Am Freitagnachmittag meldete sich eine aufgelöste Mutter über Notruf bei der Integrierten Leitstelle Ortenau und schilderte, dass sich ihr Auto von alleine verschlossen habe und ihr sechs Monate altes Kleinkind nun im Fahrzeug eingeschlossen sei. Ihr Kind habe während der Fahrt geschrien, weshalb sie in einer Parkbucht in der Eisenbahnstraße angehalten habe und ausgestiegen sei. Beim Schließen der Fahrertür habe das Malheur seinen Lauf genommen. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten haben Einsatzkräfte der Feuerwehr die Situation bereits gelöst Die Helfer haben hierbei eine Seitenscheibe am Fahrzeug geöffnet und so für die glückliche Vereinigung von Mutter und Kind gesorgt.

