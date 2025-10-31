Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Vermisste Person auf A5 angetroffen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete eine Zeugin einen auf dem Standstreifen der A5 stehenden VW mit einem sich möglicherweise in hilfloser Lage befindenden Fahrer. Eine Streife des Verkehrsdienstes Offenburg überprüfte umgehend den geschilderten Sachverhalt und traf Höhe Lahr auf einen 88-jährigen Mann. Der Senior stand ohne Schuhe neben dem Fahrzeug und schien die Orientierung verloren zu haben. Wie sich zeigte blieb sein Wagen in Folge eines technischen Defekts liegen. Nachdem die Gefahrenstelle abgesichert war, stellte sich bei der Personalienfeststellung des Mannes heraus, dass der aus Bayern stammende Endachtziger bereits von zu Hause vermisst und nach ihm gefahndet wurde. Die Polizisten kümmerten sich um den weitgereisten Herrn und brachten ihn zu ihrer Dienststelle. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Auf dem Autobahnrevier wurde der Sohn des Vermissten verständigt, der sich ebenfalls aus Bayern auf den Weg machte und seinen Vater abholte. Der VW wurde abgeschleppt. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell