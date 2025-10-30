Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Bühl - Wohnungseinbrüche, Hinweise der Polizei

Baden-Baden/Bühl (ots)

Vergangenen Samstag (25.10.2025) kam es in der Deglerstraße in Baden-Baden gegen 20 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter sollen in den Keller eingebrochen sein, welcher mittels Fahrradschloss verschlossen war. Hier soll nach aktuellem Kenntnisstand Diebesgut im zweistelligen Bereich entwendet worden sein. Bei einem weiteren Einbruch im Zeitraum von Samstagmorgen (25.10.2025) bis Dienstagmorgen (28.10.2025) wurde in der Fremersbergstraße durch bislang nicht bekannte Täter versucht, durch das Aufhebeln der Balkontüre, in eine Wohnung einzubrechen. Das Eindringen in die Wohnung gelang der Täterschaft nicht, wodurch es zu keinem Diebstahl kam und es bei Sachschaden blieb. Am vergangenen Wochenende ereignete sich ein weiterer Vorfall in der Umwegner Straße in Steinbach. Drei bislang unbekannte junge Männer versuchten gegen 20 Uhr ein Wohnhaus durch das Aufhebeln eines Fensters bei der Terrasse zu betreten. Nach aktueller Sachlage sollen die Personen das Haus jedoch nicht betreten haben.

Um die Täter der bisherigen Einbrüche zu identifizieren und weitere Taten zu verhindern, erhalten die Streifenbeamten der entsprechenden Reviere Unterstützung durch zusätzliche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Neben verdeckten Ermittlungen und den umfangreichen offenen Maßnahmen, wird es in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt zu Kontrollstellen im gesamten Stadtkreis kommen.

Doch jeder Bürger kann selbst etwas zur Verhinderung und Vorsorge von Einbrüchen tun. Beachten Sie deshalb folgende Präventionshinweise der Polizei: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder

0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

/lo

