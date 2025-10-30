PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kuhbach - Mehrere Verstöße festgestellt

Lahr, Kuhbach (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Mittwochabend auf einem Parkplatz am Kirchberg wurde einem PKW-Fahrer zum Verhängnis. Gegen 17:30 Uhr wurde der Fahrzeuglenker einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr unterzogen, als er beim Erblicken des Streifenwagens offenbar ruckartig abbog. Bei der Überprüfung des Fahrers konnte festgestellt werden, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und er das Fahrzeug ohne Zulassung, ohne Versicherungsschutz sowie mit nicht für dieses Auto ausgegebenen Kennzeichen führte. Das Fahrzeug hatte er offenbar erst kurz zuvor erworben. Ihn erwartet nun eine umfangreiche Anzeige.

/si

