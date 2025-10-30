PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Falsche Bankmitarbeiter & Glück im Unglück

Bühlertal (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein Senior von angeblichen Bankmitarbeitern angerufen und kurze Zeit später um eine hohe Geldsumme erleichtert. Die zwei unbekannten Täter, die sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgaben, sollen den Mann in einem geschickt geführten Telefonat und durch mehrere E-Mails dazu gebracht haben, ihnen unbemerkt Zugang zum Online-Banking gewährt zu haben. In der Folge kam es zu drei Abbuchungen von mehreren Zehntausend Euro. Der Betrogene ließ sein Konto daraufhin durch seinen wirklichen Bankbetreuer sperren und bekam am nächsten Tag mitgeteilt, dass das abhandengekommene Geld erfolgreich zurücküberwiesen werden konnte.

/ti

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
