Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trickdiebstahl aus Fahrzeug

Offenburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, sollen am Mittwochmittag gegen 15:30 Uhr in der Okenstraße aus einem PKW Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet haben. Das 30-jährige Opfer soll das Geld zuvor bei einer dortogen Bank abgehoben und in seinem Fahrzeug verstaut haben. Eine unbekannte Frau habe ihn dann angesprochen und wieder in die Bank gelockt, woraufhin der Fahrzeugführer das Geld im vermeintlich verschlossenen Fahrzeug liegen gelassen und bei seiner Rückkehr dessen Fehlen festgestellt habe. Personen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

Durch das Opfer konnte das verdächtige Paar wie folgt beschrieben werden:

Weibliche Tatverdächtige: Etwa 1,65 Meter groß, dunkle schulterlange Haare, leicht kräftig, sprach schlechtes Deutsch und war bekleidet mit dunklen/schwarzen Mantel.

Männlicher Tatverdächtiger: Etwa 1,72 meter groß, dunkle kurze Haare, kräftige Statur, schware Jacke und dunkler Pullover.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   -          Seien Sie in solche Lagen misstrauisch!
   -          Verschließen Sie ihr Fahrzeug und tragen Sie 
              Wertgegenstände am Körper oder bringen Sie diese 
              vorübergehend zurück in die Bank.
   -          Bewahren Sie sich ein gesundes Misstrauen gegenüber 
              Fremden und lassen Sie sich nicht ablenken.
   -          Gehen Sie im Zweifelsfall zu größeren Bargeldabhebungen
              mit einer Person Ihres Vertrauens.

/si/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

