Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Kindergärten, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in Kindergärten in Kehl. Dort waren die Einrichtungen in der Kleinriedstraße, der Ohmstraße und in der Richard-Wagner-Straße betroffen. Die bislang unbekannten Täter haben sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Objekten verschafft und anschließend Schubladen und Schränke in den Büros der Kindergärten durchwühlt. Die Beute war allerdings nicht ergiebig. Bei einem Einbruch konnte eine geringe Menge Bargeld sowie ein Elektrogerät, von ebenfalls geringem Wert, entwendet werden. Die Sachschäden, die durch das gewaltsame Eindringen entstanden sind, sind um ein Vielfaches höher, als die entstandenen Diebstahlschäden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich direkt bei dem Polizeirevier Kehl zu melden: 07851 893-0

/si

