Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Trunkenheitsfahrt bringt offenen Haftbefehl ans Licht

Lahr (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg einen 51 Jahre alten Autofahrer nach Zeugenhinweisen festnehmen können und ihn zur Vollstreckung eines bestehenden Haftbefehls hinter Schloss und Riegel gebracht. Zum Verhängnis wurde dem 51-Jährigen seine Alkoholisierung und die damit einhergehende auffällige Fahrweise. Verkehrsteilnehmern ist das Fahrverhalten des VW-Lenkers auf der A5 im Bereich Lahr aufgefallen und meldeten dies kurz vor 0:30 Uhr der Polizei. Eine Streife des Verkehrsdienstes Offenburg konnte das Fahrzeug antreffen und auf einem Parkplatz bei Kürzell kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Golf-Fahrer einen Wert von über einem Promille. Bei der anschließenden Überprüfung wurde überdies festgestellt, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Weil der Gesuchte die darin festgesetzte Geldstrafe von mehreren tausend Euro zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen konnte, wurde diese vollstreckt und der 51-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ti

