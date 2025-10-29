Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

Achern - Kraftstoffdiebstähle aus mehreren Lastwägen

Offenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Bühl und von Dienstag auf Mittwoch in Achern auf zwei LKW-Parkplätzen mehrere Fahrzeuge um ihren Kraftstoff bestohlen. In Bühl sollen bislang unbekannte Diebe insgesamt circa 1.600 Liter Dieselkraftstoff aus drei Lastwägen über die Nacht entwendet haben. Der Tankdeckel an einem der Transporter soll mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen worden sein, während die bei den anderen beiden je ein gebohrtes Loch im Kraftstofftank festgestellt werden konnte. Am Tag danach soll bei Achern der Schließzylinder einer weiteren Sattelzugmaschine aufgestochen worden sein. Hier seien circa 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet worden. Alle vier Fahrer gaben an, während der Taten im Führerhaus geschlafen zu haben. Der Diebstahlschaden summiert sich in allen Fällen auf mehr als 3.000 Euro. Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell