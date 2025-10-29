Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Frau nach mehreren Diebstählen in Haft

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr in der Hauptstraße zu der Festnahme einer 31-jährigen Frau. Ihr wird vorgeworfen in einem Kleidergeschäft Waren im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte ein Einhandmesser sowie weiteres Diebesgut aus einem anderen Modegeschäft bei der Tatverdächtigen aufgefunden werden, woraufhin sie vorläufig festgenommen wurde. Die 31-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete. Die Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell