Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

Lahr

Kappelrodeck - Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Bühl / Lahr / Kappelrodeck (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (24. Oktober 2025) und Montagmorgen (27. Oktober 2025) kam es zu insgesamt sieben Einbrüche in Kindergärten in Bühl, Lahr und Kappelrodeck. In Bühl waren drei Einrichtungen in der Vimbucher Straße, der Johannesstraße und der Aloys-Schreiber-Straße betroffen. In Lahr wurde ebenfalls in drei Kindergärten, sowohl in der Brunnenstraße als auch in der in der Werderstraße eingebrochen. Ein weiterer Einbruch fand in der Schloßbergstraße in Kappelrodeck statt. Die bislang unbekannten Täter haben sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Objekten verschafft und anschließend die Büros der Kindergärten durchwühlt. In einigen der Fällen wurden Geldkassetten oder Spinde der Mitarbeiter aufgebrochen und durchsucht. Die Beute war allerdings nicht ergiebig. In Einzelfällen konnte die Einbrecher geringe Bargeldbeträge erbeuten, bei den meisten Taten konnten jedoch keine Wertgegenstände oder Bargeld vorgefunden werden. Die Sachschäden, die durch das gewaltsame Eindringen entstanden sind, sind um ein Vielfaches höher, als die entstandenen Diebstahlschäden. Personen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich direkt bei den zuständigen Polizeirevieren zu melden. Polizeirevier Bühl: 07223 99097-0 - Polizeirevier Lahr: 07821 277-0 - Polizeirevier Achern/Oberkirch: 07841 7066-0.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell