Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision zwischen Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin - Polizei bittet um Hinweise

Rastatt (ots)

Bereits am Dienstag (21. Oktober 2025), gegen 13:10 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße / Markgrafenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 54-jährigen Radfahrerin und einer jugendlichen E-Scooter-Fahrerin gekommen. Beide Beteiligten kamen zu Fall, wobei sich die Radfahrerin schwerere Verletzungen zuzog und im Anschluss im Klinikum Rastatt behandelt werden musste. Das Mädchen auf dem E-Scooter wurde bei dem Unfall leicht verletzt und entfernte sich vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden bitten nun um Hinweise zur Identität der jungen E-Scooter-Fahrerin. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Mädchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 / 97230-0 bei der Verkehrspolizei Baden-Baden zu melden.

/jk /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell