Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Traktorgespann geriet ins Rutschen

Schleiden-Berescheid (ots)

Am Samstag (7. Juni) kam es um 10.30 Uhr in der Straße Berescheid in Schleiden-Berescheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 55-Jähriger aus Schleiden befuhr mit einem Traktor samt Anhänger, der mit Holz beladen war, auf der Straße Berescheid in Fahrtrichtung Campingplatz unterwegs.

Auf dem stark abschüssigen Straßenverlauf geriet das Gespann aufgrund des feuchten Untergrunds ins Rutschen. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug.

Zunächst kollidierte der Traktor auf der rechten Seite mit zwei Bäumen, bevor er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine erhöhte Böschung prallte.

Infolge des Aufpralls kippte das Fahrzeuggespann auf die Seite. Der 55-Jährige verletzte sich hierbei.

