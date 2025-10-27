PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Wiensen, K 449, Freitag, der 24.10.2025, 15:00 Uhr. Ein 39-jähriger PKW Fahrer aus Polen befuhr die K 449 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Vernawahlshausen. Auf Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem, in der Einmündung stehenden, Linienbus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:17

    POL-NOM: Einbruch

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Volpriehausen, Raiffeisenstraße, (Kindertagesstätte), zwischen Freitag, dem 24.10.2025, 22:00 Uhr und Samstag, dem 25.10.2025, 12:00 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Kindertagesstätte auf und durchsuchten das dahinterliegende Büro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:44

    POL-NOM: Stoppschild missachtet und Unfall verursacht

    Einbeck (ots) - Einbeck 37574 Einbeck, K505 Samstag, 25.10.2025, 13:35 Uhr EINBECK (pfa) Der 62-jährige aus Einbeck kommende Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel die K 505 aus Richtung Dörrigsen kommend. An der Kreuzung missachtete er das Stoppschild und übersah den von rechts kommenden 64- jährigen Einbecker, der mit seinem Audi A 4 die K 503 in Richtung Edemissen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:37

    POL-NOM: Ladendieb durch Mitarbeiter gestellt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Samstag, 25.10.2025, 16.15 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Ladendiebstahl kam es am Samstagnachmittag in Northeim. Ein 45-jähriger Mann hielt sich in einem Supermarkt in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim auf und verstaute in seinem mitgeführten Einkaufswagen mehrere Spirituosen. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann diese mit anderen Lebensmitteln zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren