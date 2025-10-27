POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Wiensen, K 449, Freitag, der 24.10.2025, 15:00 Uhr. Ein 39-jähriger PKW Fahrer aus Polen befuhr die K 449 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Vernawahlshausen. Auf Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem, in der Einmündung stehenden, Linienbus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4500 Euro.
