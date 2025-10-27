POL-NOM: Einbruch
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Volpriehausen, Raiffeisenstraße, (Kindertagesstätte), zwischen Freitag, dem 24.10.2025, 22:00 Uhr und Samstag, dem 25.10.2025, 12:00 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Kindertagesstätte auf und durchsuchten das dahinterliegende Büro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell