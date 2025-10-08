Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Ortsfeuerwehr Wathlingen bei Feuerwehrwettkämpfen in Gera

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Gera (ots)

Am vergangenen Wochenende nahmen drei Kameraden der Ortsfeuerwehr Wathlingen mit der Unterstützung eines Hannoveraner Feuerwehrmannes an den FireFit- Wettkämpfen in Gera teil. So wurde durch alle vier Starter am Samstag das Einzel bestritten. Hier musste mit vollständiger Schutzausrüstung und angeschlossenem Atemschutzgerät ein Parcours absolviert werden. In diesem Parcours mussten für den Feuerwehrdienst typische Aufgaben, wie unter anderem das Ziehen eines ca. 80 kg schweren Dummys, durchgeführt werden. Alle konnten diese körperlich sehr fordernde Herausforderung beenden und belegten folgende Plätze:

- Fabian den 39. Platz

- Stephan den 63. Platz

- Max den 82. Platz

- Mathias den 94. Platz

Am Sonntag folgte noch die Teilnahme an den Staffel- und Tandemwettkämpfen. In dem Tandemlauf starteten beide Teams gegeneinander. Hier konnte das etwas jüngere Tandem einen leichten Vorsprung ins Ziel bringen, sodass zum Abschluss aller Tandemläufe folgende Plätze erreicht wurden:

- Fabian/Max 27. Platz

- Matthias/Stephan 29. Platz

Im Staffellauf wurde gemeinsam der 10. Platz belegt. Allen hat es trotz der Anstrengungen sehr viel Spaß gemacht, und das Team freut sich bereits auf das Jahr 2026, um auch dort an Wettkämpfen teilzunehmen.

Text: Stephan Trog

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell