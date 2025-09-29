Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Neue Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen

Nienhagen (ots)

Rund 160 neue Sätze moderner Einsatzkleidung wurden am 26.09.2025 an die Ortsfeuerwehren Adelheidsdorf, Großmoor, Nienhagen und Wathlingen übergeben. Die Übergabe fand im Hagensaal in Nienhagen statt und markiert einen wichtigen Schritt in der Ausstattung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Die neue Schutzkleidung des Modells Fire SURVIVOR der Firma Texport überzeugt durch hohe Sicherheitsstandards, Funktionalität und ein modernes Design in auffälligem Rot. Sie bietet den Einsatzkräften verbesserten Schutz bei Brandeinsätzen und technischen Hilfeleistungen und trägt zugleich zu einer einheitlichen, professionellen Erscheinung der Wehren bei. In einem Erprobungsprozess mit Trageversuchen von Kleidungen verschiedenster Hersteller setzte sich die nun ausgegebene Kleidung mit deutlicher Mehrheit durch. Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer betonte die Bedeutung dieser Investition: "Unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisten Tag für Tag wertvolle Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Mit der neuen Einsatzkleidung schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen, damit sie diesen verantwortungsvollen Dienst gut geschützt und zuverlässig ausüben können." Auch Gemeindebrandmeister Frank-Oliver Stantze zeigte sich erfreut: "Die neue Einsatzkleidung bedeutet für uns nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein starkes Signal der Wertschätzung gegenüber unseren Ehrenamtlichen." Die Verteilung der rund 160 Sätze an die vier Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Wathlingen stellt eine der größten Einzelanschaffungen der vergangenen Jahre dar. Mit dieser rund 230.000 Euro schweren Investition in die hochwertige Einsatzbekleidung unterstreicht die Samtgemeinde ihr Engagement für eine moderne und leistungsfähige Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell