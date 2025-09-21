Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Feuerwehrdienst wird zu Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Großmoor (ots)

Am Samstagvormittag trafen sich die beiden Einsatzgruppen der Ortsfeuerwehr Großmoor zu einem gemeinsamen Dienst zum Thema "Technische Hilfeleistung mit vorhandenen Mitteln". Unerwartet wurde die Zusammenkunft durch eine Alarmierung unterbrochen. Die Alarmmeldung lautete: "Technische Hilfeleistung - Ölspur, etwa 500 Meter." Bereits bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass eine landwirtschaftliche Maschine beschädigt war und durch eine defekte Hydraulikleitung einen erheblichen Ölverlust hatte. Dank schnellen Handelns konnte verhindert werden, dass das Hydrauliköl von der Straße ins Erdreich gelangte. Durch die nachbarliche Unterstützung der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf, welche die Einsatzkräfte vor Ort mit zusätzlichem Material versorgte, war hinreichend Ölbindemittel vor Ort. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur ab und machten die Straße durch das Aufstellen von Warnschildern für Autofahrer und Fahrradfahrer kenntlich. Nach etwa zwei Stunden konnte die Einsatzstelle übergeben werden. Die zehn alarmierten Feuerwehrkameradinnen und -kameraden kehrten umgehend ins Gerätehaus zurück und beendeten den Einsatz.

Text: Timm Conrad, Ortsbrandmeister Ortsfeuerwehr Großmoor

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell