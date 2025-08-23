Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Neuer Ortsbrandmeister gewählt - Staffelstab wird von Stantze an Conrad übergeben

Großmoor (ots)

Die Ortsfeuerwehr Großmoor hat einen neuen Ortsbrandmeister gewählt. Anlass für die Wahl war der Wechsel des bisherigen Amtsinhabers Frank Oliver Stantze, der am 17. September 2025 das Amt des Gemeindebrandmeisters übernimmt.

Zum neuen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Großmoor wurde Timm Conrad gewählt.

Der 46-Jährige ist Einsatzbeamter bei der Berufsfeuerwehr Hannover und zudem ausgebildeter Notfallsanitäter. Mit seiner langjährigen fachlichen Erfahrung und großem Engagement bringt er beste Voraussetzungen für die Leitung der Ortsfeuerwehr mit.

Die Wahlversammlung war sehr gut besucht. Amtsleiter Sören Wolter führte souverän durch die Wahl. Unter den Ehrengästen befanden sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Axel Kernbach, der stellvertretende Gemeindebrandmeister Daniel Domas-Narjeß, Bürgermeisterin Heike Behrens, die Ehrengemeindebrandmeister Mohwinkel und Schworm, Ehrenortsbrandmeister Helmut Behrens, sowie Ehrensamtgemeindebürgermeister Grube.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Timm Conrad rückwirkend zum Oberlöschmeister befördert, da er bei der Jahreshauptversammlung verhindert war. Außerdem wurde Olaf Twelkemeyer nach 35 Jahren aktiver Tätigkeit als Atemschutzgeräteträger mit einem Präsent durch die stellvertretende Ortsbrandmeisterin Antje Schworm und dem scheidenden Ortsbrandmeister verabschiedet.

Ein besonderer Moment entstand, als Antje Schworm den überraschten Ortsbrandmeister Frank Stantze mit einer sehr treffenden und unterhaltsamen "Einsatzmeldung" verabschiedete. Diese sorgte für viele Lacher, aber auch für einen sehr emotionalen Moment beim "noch" Amtsinhaber.

Mit der Wahl von Timm Conrad ist die Ortsfeuerwehr Großmoor für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Sie dankt "Theo" für seine verantwortungsvolle und erfolgreiche Amtsführung als Ortsbrandmeister und wünscht ihm viel Erfolg im neuen Amt als Gemeindebrandmeister.

Text: Antje Schworm, Ortsfeuerwehr Großmoor

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell