Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Festnahme eines Jugendlichen

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Sonntag, den 06.07.2025 gegen 02:15 Uhr, fiel einer Funkstreifen-wagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in der Ernst-Lehmann-Straße eine männliche Person auf, welche gerade an einem abgestellten Motorroller manipulierte. Als er auf die Polizei aufmerksam wurde, versuchte der 14-jährige Ludwigshafener zu Fuß zu flüchten, was jedoch misslang. Bei der Überprüfung des Rollers wurde festgestellt, dass sowohl das Lenkradschloss, als auch ein zusätzliches Kettenschloss aufgebrochen wurde. Der Jugendliche, gegen den ein entsprechendes Ermittlungs-verfahren eingeleitet wird, wurde anschließend an seine Mutter überstellt.

