Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Grillabend der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Adelheidsdorf (ots)

Am 05.09.2025 fand im Feuerwehrhaus in Adelheidsdorf der jährliche Grillabend derehemaligen Aktiven der Feuerwehr statt. Insgesamt ca. 50 ehemalige Einsatzkräfte kamen zusammen,um gemeinsam einmal wieder einen gelungenen Abend zu verbringen. Jürgen-Heinrich Mohwinkel, Obmann der ehemaligen Aktiven, bedankte sich bei allen für das rege Erscheinen. Musikalisch wurde der Abend vom Musikzug der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf begleitet. Im Zuge des Auftritts wurden zwei der Musikerinnen und Musiker geehrt. Sabine Bühren erhielt eine Ehrung der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für 20-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehrmusik. Peter Cramm erhielt ebenfalls diese Ehrung; in seinem Fall allerdings für stolze 25 Jahre Mitgliedschaft.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell