Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Wathlingen erfolgreich bei Leistungsabzeichen

Wathlingen (ots)

Am 29. September 2025 versammelten sich die Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Wathlingen im Gerätehaus Nienhagen, um die Prüfungen für die Jugendflamme 1 abzulegen. Dieses erste von drei bundesweit einheitlich anerkannten Leistungsabzeichen dokumentiert grundlegende feuerwehrtechnische Kenntnisse und Fertigkeiten. 19 Kinder meisterten sechs anspruchsvolle Stationen, die von Erster Hilfe über Knotenkunde bis hin zu feuerwehrtechnischen Aufgaben reichten. Mit großem Einsatz und Erfolg bestanden alle die Prüfungen. Der Gemeindejugendfeuerwehrwart Heiko Wendt zeichnete die jungen Feuerwehrleute anschließend mit Abzeichen und Urkunden aus. Die Kinder sind nun bestens vorbereitet, um in ihren Jugendfeuerwehren für weitere Auszeichnungen zu üben. Bereits am 13. September machten sich sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde auf den Weg nach Garßen, um die Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 zu absolvieren. Auch hier konnten alle aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen ihre Auszeichnung in Empfang nehmen. Für Fragen rund um die Jugendfeuerwehren stehen die Ortsbrandmeister oder Jugendwarte gern jederzeit zur Verfügung

Text: Timm Conrad, Ortsbrandmeister Ortsfeuerwehr Großmoor

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Dominik Völz
Telefon: 01514/2111515
E-Mail: fachberaterpresse@wathlingen.org
https://www.wathlingen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell

