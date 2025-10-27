Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stoppschild missachtet und Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck 37574 Einbeck, K505

Samstag, 25.10.2025, 13:35 Uhr

EINBECK (pfa)

Der 62-jährige aus Einbeck kommende Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel die K 505 aus Richtung Dörrigsen kommend. An der Kreuzung missachtete er das Stoppschild und übersah den von rechts kommenden 64- jährigen Einbecker, der mit seinem Audi A 4 die K 503 in Richtung Edemissen befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden wird auch ca. 10.000 Euro geschätzt.

