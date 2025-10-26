PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten enden mit Bedrohungen und Entnahme zweier Blutproben

Einbeck (ots)

Dassel, (Kr.) 25.10.2025; 20:00 Uhr

Im Zuge von bereits länger anhaltenden Streitigkeiten kam es am Samstagabend, den 25.10.2025, gegen 20:00 Uhr, zunächst zu einer Bedrohung einer 45jährigen Dasselanerin durch einen ebenfalls aus Dassel stammenden 43jährigen Mann. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass sowohl der 43jährige Lebenspartner der Dasselanerin, als auch der Bedroher, aktuell unter Alkoholeinfluss stehend, einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatten. Gegen beide Männer wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ihnen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Fahrzeugen jeglicher Art untersagt. Der Aggressor muss sich zudem noch wegen Bedrohung und einem im Nachgang durchgeführten Hausfriedensbruch verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:28

    POL-NOM: Bedrohung mit anschließender Körperverletzung

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 25.10.2025; 21:00 Uhr Am Samstagabend, den 25.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zwischen dem 45jährigen Betreiber einer Gaststätte im Stadtbereich und seinem 66jährigen Vermieter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss schubste der Betreiber seinen Kontrahenten aus der Lokalität und folgte ihm bis in den Eingangsbereich. Hier drückte er diesen massiv gegen eine Wand ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 17:48

    POL-NOM: Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rhumestraße, Sa., 25.10.2025, 15:35 Uhr Northeim (mho) Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dafür stand er unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 17:42

    POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Sa. 25.10.2025, 14:38 Uhr Northeim (mho) Zur genannten Uhrzeit wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer Nörten-Hardenberg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten der Polizei Northeim fest, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Da der Mann neurologische Auffälligkeiten aufwies, aber einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren