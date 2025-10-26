Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten enden mit Bedrohungen und Entnahme zweier Blutproben

Einbeck (ots)

Dassel, (Kr.) 25.10.2025; 20:00 Uhr

Im Zuge von bereits länger anhaltenden Streitigkeiten kam es am Samstagabend, den 25.10.2025, gegen 20:00 Uhr, zunächst zu einer Bedrohung einer 45jährigen Dasselanerin durch einen ebenfalls aus Dassel stammenden 43jährigen Mann. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass sowohl der 43jährige Lebenspartner der Dasselanerin, als auch der Bedroher, aktuell unter Alkoholeinfluss stehend, einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatten. Gegen beide Männer wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ihnen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Fahrzeugen jeglicher Art untersagt. Der Aggressor muss sich zudem noch wegen Bedrohung und einem im Nachgang durchgeführten Hausfriedensbruch verantworten.

