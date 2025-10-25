Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rhumestraße, Sa., 25.10.2025, 15:35 Uhr

Northeim (mho)

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dafür stand er unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC.

Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell