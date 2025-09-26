PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auffinden von Diebesgut - 14 Altfettbehälter der Firma ReFood

  • Bild-Infos
  • Download

B410 bei Boxberg (ots)

Am Morgen des 26.09.2025 wurden nahe der B410 im Bereich Boxberg auf einer angrenzenden Wiese 14 leere Kunststofftonnen (100 Liter Füllmenge) aufgefunden. Bei diesen Behältern handelt es sich um Tonnen der Firma ReFood für Altfettrecycling. Die Kunststofftonnen bestehen teilweise aus bereits bekannten Fällen, jedoch können derzeit nicht alle Tonnen zugeordnet werden. Zeugen der Tat, sowie Geschädigte von bislang nicht gemeldeten Vorfällen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

-------------------------------------------------------------
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

